Близько 28 людей втопилися разом з паромом на озері Вікторія
09:40, 28 квітня 2006Політика
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Інформація про кількість жертв уточнюється
У танзанійських водах озера Вікторія затонув пасажирський пором.
Щонайменше, 28 чоловік загинуло, повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на танзанійську газету "Мвананчі". Серед загиблих вісім членів екіпажу.
Проте, за повідомленням «Рейтер», танзанійська поліція на даний момент не може підтвердити інформацію про кількість пасажирів порома, кількість жертв, а також про причини аварії, зазначає РІА «Новости».
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