Близько 28 людей втопилися разом з паромом на озері Вікторія

У танзанійських водах озера Вікторія затонув пасажирський пором.

Щонайменше, 28 чоловік загинуло, повідомляє агентство «Рейтер» з посиланням на танзанійську газету "Мвананчі". Серед загиблих вісім членів екіпажу.

Проте, за повідомленням «Рейтер», танзанійська поліція на даний момент не може підтвердити інформацію про кількість пасажирів порома, кількість жертв, а також про причини аварії, зазначає РІА «Новости».