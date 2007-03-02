Рибачук бачить у Огризку прапор євроінтеграції?

Радник Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що коаліція має підтримати кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ, щоб підтвердити своє прагнення інтегруватись до ЄС.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН в Києві.

«Я думаю, якщо є дійсно відчуття того, що Україна не хоче в очах Європи виглядати країною, яка говорить одне, а має на думці інше, то це призначення викликає особливу увагу європейської спільноти», - сказав О.РИБАЧУК.

На його думку, якщо до В.ОГРИЗКА не було фахових зауважень, тоді стає зрозумілим, що його кандидатура не пройшла у ВР через політичні питання. За словами О.РИБАЧУКА, в такій ситуації виникають сумніви щодо спільного бачення Президентом і прем’єром майбутнього України в європейських структурах.

«Я сподіваюсь, що цей тест парламент цього разу пройде. З другого, а не з третього разу», - наголосив О.РИБАЧУК.

Він зазначив, що В.ОРГИЗКО має оголосити про бажання зустрітися з представниками Партії регіонів, оскільки саме це було формальний приводом для відмови при голосуванні за його кандидатуру.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого ВР не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ, внесену Президентом.

28 лютого Віктор ЮЩЕНКО повторно вніс до Верховної Ради подання на призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ