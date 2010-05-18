Опозиція: команда Януковича не виконує передвиборчих обіцянок

Опозиційний уряд вимагає від уряду Миколи АЗАРОВА виконати передвиборчі зобов’язання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо підвищення рівня соціальних стандартів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у тексті відповідної постанови, ухваленої під час сьогоднішнього засідання опозиційного уряду, міститься вимога до правлячої коаліції повернутися до розгляду законопроектів, ухвалення яких дозволить покращити становище громадян.

Міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ наголосив, що "команда ЯНУКОВИЧА з дня приходу до влади не виконала жодної соціальної обіцянки і не підтримала жодного соціального законопроекту, всі вони були відхилені".

А.ПАВЛОВСЬКИЙ нагадав, що Партія регіонів не дала жодного голосу за свій же законопроект про внесення змін до закону про загальнодержавне пенсійне страхування щодо збільшення страхового стажу.

На думку "тіньового" міністра, Партія регіонів намагається відкликати законопроект про зміни до закону про прожитковий мінімум, який розроблений на виконання рішення Конституційного Суду та згідно з яким прожитковий мінімум має збільшуватися на суму податку з доходу громадян.

Крім того, Партія регіонів не підтримала законопроект про надання права на отримання пенсій громадянам України, які працюють за кордоном; законопроект про надання права багатодітним родинам отримувати пільгові кредити на купівлю житла; законопроект, який передбачав у разі наявності заборгованостей у підприємства, що збанкрутувало, першочергову виплату заборгованості із заробітної плати працівникам.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, за ініціативою Партії регіонів на минулому тижні був відхилений законопроект про внесення змін до закону про жертви нацистських переслідувань, який стосувався невеликого збільшення пенсій малолітнім в`язням нацистських таборів, "і це після помпезного святкування 9-го травня".

"У держбюджеті-2010 положення ветеранів війни суттєво погіршено, зокрема, у п’ять разів зменшена грошова допомога інвалідам війни - з 5 тис. 180 грн. до 1 тис. грн.; на 19 млн. грн. зменшено суму, яка передбачалась за закупівлю путівок для ветеранів війни та інвалідів, і це при тому, що на парад до 9 травня з держбюджету було витрачено більше 75 млн. грн.", - зазначив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, ще одним "подарунком" ветеранам до 9 травня було зменшення на 6 млн. грн. видатків на закупівлю автомобілів ветеранам війни, закладену в дербюджет-2010 ще урядом Юлії ТИМОШЕНКО.