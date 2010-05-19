У БЮТ вже чекають заяви Герман про відставку

Влада Віктора ЯНУКОВИЧА визнала, що грубо втручається у роботу правоохоронних органів. Про це на прес-конференції у середу заявив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ, коментуючи заяву заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН про звільнення з-під варти сестри народного депутата Андрій ПАРУБІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Г.НЕМИРЯ зазначив: «Вона сказала: ми втрутилися, і її звільнили. Це заява офіційної особи – заступника глави Адміністрації Президента, яка таким чином, скоріш за все, не розуміючи цього, визнала, що з Адміністрації Президента можуть втручатися у діяльність правоохоронних органів для того, щоб направляти або хід слідства, або вирішувати долю затриманих і вирішувати, який запобіжний захід використовувати, або й впливати вже на долю суддів».

Г.НЕМИРЯ наголосив, що наступним кроком після такого визнання мала бути відставка чиновника, який це зробив.

«Якщо такої відставки не буде – тут має реагувати і прокуратура, і правоохоронні органи, тому що є кричуще порушення закону», - сказав він.

За словами Г.НЕМИРІ, «це кричущий випадок способу мислення і діяльності тих, хто на кожному кроці декларує, що нібито нова влада сповідує європейські цінності, фундаментальний з яких є верховенство права, коли закон є рівним для всіх».

«Ми вважаємо, що такі речі не мають залишатися без уваги», - сказав він.

Г.НЕМИРЯ підкреслив, що одним з елементів згортання демократії в Україні наразі є монополізація не лише політичної влади, а і намагання керувати судами і правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня народний депутат з фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ, проти якого прокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку з подіями в парламенті 27 квітня 2010 року, повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену. Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів.

Згодом у міліції повідомили, що сестру А.ПАРУБІЯ Олену, яка працює в одній з районних податкових інспекцій міста Львова, звинувачують у отриманні хабара.

Увечері того ж дня Г.ГЕРМАН в ефірі “5-го каналу” заявила, що Олену ПАРУБІЙ звільнено з-під варти.

"Я не знаю, з чим пов`язано затримання сестри Андрія ПАРУБІЯ, мені казали, що там якась кримінальна справа, але ми зробили все, щоб її випустили з-під арешту, і щоб не було жодних підозр у тому, що десь є якісь намагання братові мстити сестрою", - сказала вона.

"Нехай правоохоронні органи з`ясовують, що там сталося, чи був там хабар, у якому її звинувачують, чи не був. Ми зробили все, щоб її випустили", - додала Г.ГЕРМАН.

При цьому заступник глави Адміністрації Президента наголосила, що нинішня влада не повинна “уподібнювалися до помаранчевих, які саджали за ґрати безневинно нас”.