У БЮТ вже чекають заяви Герман про відставку

14:16, 19 травня 2010
Політика
11245 0

Через звільнення сестри Парубія

Влада Віктора ЯНУКОВИЧА визнала, що грубо втручається у роботу правоохоронних органів. Про це на прес-конференції у середу заявив заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ, коментуючи заяву заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН про звільнення з-під варти сестри народного депутата Андрій ПАРУБІЯ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, Г.НЕМИРЯ зазначив: «Вона сказала: ми втрутилися, і її звільнили. Це заява офіційної особи – заступника глави Адміністрації Президента, яка таким чином, скоріш за все, не розуміючи цього, визнала, що з Адміністрації Президента можуть втручатися у діяльність правоохоронних органів для того, щоб направляти або хід слідства, або вирішувати долю затриманих і вирішувати, який запобіжний захід використовувати, або й впливати вже на долю суддів».

Г.НЕМИРЯ наголосив, що наступним кроком після такого визнання мала бути відставка чиновника, який це зробив.

«Якщо такої відставки не буде – тут має реагувати і прокуратура, і правоохоронні органи, тому що є кричуще порушення закону», - сказав він.

За словами Г.НЕМИРІ, «це кричущий випадок способу мислення і діяльності тих, хто на кожному кроці декларує, що нібито нова влада сповідує європейські цінності, фундаментальний з яких є верховенство права, коли закон є рівним для всіх».

«Ми вважаємо, що такі речі не мають залишатися без уваги», - сказав він.

Г.НЕМИРЯ підкреслив, що одним з елементів згортання демократії в Україні наразі є монополізація не лише політичної влади, а і намагання керувати судами і правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня народний депутат з фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ, проти якого прокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку з подіями в парламенті 27 квітня 2010 року, повідомив, що у Львові було заарештовано його рідну сестру Олену. Він зазначив, що дізнався від джерел про те, що її звинувачують в отриманні хабара у 2 тисячі доларів.

Згодом у міліції повідомили, що сестру А.ПАРУБІЯ Олену, яка працює в одній з районних податкових інспекцій міста Львова, звинувачують у отриманні хабара.

Увечері того ж дня Г.ГЕРМАН в ефірі “5-го каналу” заявила, що Олену ПАРУБІЙ звільнено з-під варти.

"Я не знаю, з чим пов`язано затримання сестри Андрія ПАРУБІЯ, мені казали, що там якась кримінальна справа, але ми зробили все, щоб її випустили з-під арешту, і щоб не було жодних підозр у тому, що десь є якісь намагання братові мстити сестрою", - сказала вона.

"Нехай правоохоронні органи з`ясовують, що там сталося, чи був там хабар, у якому її звинувачують, чи не був. Ми зробили все, щоб її випустили", - додала Г.ГЕРМАН.

При цьому заступник глави Адміністрації Президента наголосила, що нинішня влада не повинна “уподібнювалися до помаранчевих, які саджали за ґрати безневинно нас”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter