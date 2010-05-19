Азаров каже, що з грошима і дурень побудує

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне, щоб компанії, які працюють на будівельному ринку, складали конкретні плани з розвитку і виконання робіт на найближчі два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді, присвяченій розробці механізмів добудови поточного року об`єктів зі ступенем готовності більш як 70%.

Прем`єр-міністр відзначив, що, безумовно, на першому місці стоїть розв’язання питання про завершення об`єктів житлового будівництва. «Якби у мене був час, я просто підняв би власника, кредитора і запитав його: що тобі заважає останні 5% добудувати і здати це житло в експлуатацію? Яка тобі допомога від уряду потрібна, чим тобі допомогти? Давай укладемо двосторонній договір – я все виконаю, однак чи у листопаді, чи у грудні будинок має бути зданий і люди мають туди в`їхати… На превеликий жаль, не зможу вислухати інформацію по всіх цих об`єктах (що входять до переліку Мінрегіонбуду – УНІАН) зараз. Однак побудувати нашу спільну роботу треба так, щоб за годину роботи у нас була стовідсоткова ясність, яким чином це зробити: що мають зробити уряд, голова адміністрації, голова Нацбанку, щоб ми розв`язали цю проблему», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив на необхідності обговорити питання, що треба зробити, щоб створити заділ робіт для будівельної галузі на 2011-2012 роки. І головне, необхідно в цьому напрямі врахувати ситуацію на ринку і фінансову здатність населення купувати житло в новобудовах. «Я б не хотів, щоб всі думали, що держава може все. От сьогодні прем`єр і міністр фінансів дістануть з кишені необхідний ресурс і дадуть його для того, щоб будівельники наші заробили. Ні у кого такого враження не має складатися У нас немає грошей. Я завжди люблю говорити, що з грошима і дурень побудує», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив на необхідності розглянути можливість будівництва житла і будівництва взагалі в реальній ситуації в країні. «Відповіді на ці питання ми маємо сьогодні знайти», - заявив прем`єр, підкресливши при цьому, що законодавча база дозволяє розв`язати цю проблему. «Я б не хотів слухати у виступах, що треба прийняти якийсь закон, що треба щось змінити у законодавстві… Можливо, і треба, я не заперечую, але я глибоко переконаний, що нормативної бази, яка у нас зараз існує, цілком достатньо, щоб при бажанні ми розв’язали тут абсолютно всі питання», - сказав М.АЗАРОВ.