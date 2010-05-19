Тігіпко переконує, що Азаров жорстко вимагає євроінтеграції

Для української влади європейська інтеграція є головним зовнішньополітичним напрямком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань європейської інтеграції на тему: «Законодавче забезпечення безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом».

«Ні в кого не повинно складатися думки, позиції, що уряд і влада займаються тільки одним напрямком - покращенням ситуації з Російською Федерацією, а європейський напрямок усі забули. Безумовно, зовнішньополітичний вектор у нас є основний - це європейська інтеграція», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що сьогодні уряд прийняв план заходів щодо євроінтеграції на 2010 рік. За словами віце-прем’єр-міністра, це зведений план того, що потрібно зробити у поточному році в сфері євроінтеграції по всіх напрямках. Також він додав, що щомісяця звітуватиме про зроблені кроки.

«Позиція прем’єра абсолютно жорстка – ми повинні це робити», - сказав С.ТІГІПКО.