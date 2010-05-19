Вінський не розуміє, навіщо гратися в сільради

Базовою ланкою місцевого самоврядування мають бути міські та районні ради, які представляють не менше 35 тисяч населення. Натомість сільради та райдержадміністрації слід ліквідувати. Про це голова партії «Народна влада» Й.Вінський заявив в ефірі передачі «Україна європейська» на першому каналі Національної радіокомпанії України в середу, 19 травня.

Зазначивши що адміністративно-територіальна реформа входить до числа найневідкладніших, Йосип Вінський сказав: «Я не можу зрозуміти логіки існування сільської ради в селі, в якому живе 400 осіб, із яких 350 - пенсіонери. Сільради, яка не має ні фінансового, ні майнового, ні кадрового ресурсу».

За словами політика, «якщо треба обрати старосту, який би ставив печатки на довідки, то це можна зробити, але навіщо гратися, що це сільська рада?»

На думку Й.Вінського, скасування сільрад одразу вивільнить колосальні ресурси, «радикально зменшить видатки на утримання апарату, який фактично сьогодні не зайнятий роботою», а об’єднання в одну адміністративну одиницю десяти чи дванадцяти сіл і створення органу, який матиме певні матеріальні і фінансові можливості, у підсумку піде на користь людям.

«Є приклад тої ж Польщі, де найнижча ланка – гміна. Це та ланка, в якої реально є ресурсна база і яка може дати лад школі, лікарні, яка може забезпечити поховання людей, певні комунальні послуги для людей, які живуть на цій території, тощо. Ми повинні до цього прийти, і для цього потрібне політичне рішення», - вважає Й.Вінський.

Лідер народників переконаний, що «базовим рівнем місцевого самоврядування мають бути місто і район, і це має бути територія з населенням не менше 35-40 тисяч населення». При цьому, за його словами, має бути чітко визначено приналежність тої чи іншої території.

«Сьогодні ж у нас в селі керує сільрада, а за територією села – державна районна адміністрація, яка взагалі не має представницього мандата і повноважень від населення, оскільки призначена згори», - зазначив він.

У відповідності з наведеними тезами,, Йосип Вінський виступив за внесення змін у Конституцію, які розширюватимуть повноваження органів місцевого самоврядування: «І вигадувати нічого не треба, просто слід взяти Європейську хартію місцевого самоврядування - там все розписано від «А» до «Я».

«В Європі немає визнання жодної країни демократичною, якщо у ній відсутнє повноцінне місцеве самоврядування, яке не дивиться, хто йому з Києва розпише 12 тисяч бюджетів (адже була така пропозиція), а яке має власні кошти, які використовує на власний розсуд в інтересах тих людей, які його обирають» - резюмував Й.Вінський.