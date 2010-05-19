Кириленко просить оприлюднити документи, підписані 17-18 травня

Народний депутат України, голова партії "За Україну!" В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернувся до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням надати йому як народному депутату повні тексти всіх документів, підписаних 17 і 18 травня у Києві представниками України і Російської Федерації, включаючи міністрів, представників міністерств, відомств та державних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії “За Україну!”.

У зверненні до М.АЗАРОВА парламентарій наголошує, що під час візиту до України державної делегації Російської Федерації на чолі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ було підписано низку українсько-російських документів.

“Разом з тим тексти міжурядових документів не оприлюднено, що ускладнює аналіз їхнього змісту і впливу на життя українських громадян”, - пояснює В.КИРИЛЕНКО.

Довідка УНІАН. 17 травня Д.МЕДВЕДЄВ і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписали Спільну заяву президентів України та РФ щодо врегулювання придністровської проблеми; Спільну заяву з питань безпеки в Чорноморському регіоні та Спільну заяву з питань європейської безпеки.

Крім того, після завершення III засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії під головуванням президентів України та РФ відбулася церемонія підписання низки двосторонніх документів. Зокрема, глави держав ухвалили Підсумковий протокол третього засідання Українсько-Російської Міждержавної комісії.

Також у присутності глав держав було підписано ряд двосторонніх документів: Угоду між Україною і Російською Федерацією про демаркацію українсько-російського державного кордону; Міжурядову Угоду про співробітництво в галузі використання і розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС; Угоду між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Росії про першочергові заходи з розвитку науково-освітнього співробітництва на 2010 – 2012 роки; Програму співробітництва між Міністерствами культури України та Росії на 2010 – 2014 роки, а також Угоду про міжбанківське співробітництво між АТ «Укрексімбанк» та ВАТ «Банк ВТБ».