Азаров поїде на Раду голів урядів СНД

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ 21 травня візьме участь в засіданні Ради глав урядів країн СНД, що відбудеться в Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Микола Янович АЗАРОВ ближчим часом їде на Раду голів урядів СНД, яка буде в Петербурзі в п’ятницю», - сказав він.