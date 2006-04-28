У Черновецького почалися проблеми з депутатами

Після півгодинної роботи у засіданні сесії Київської міської ради п’ятого скликання оголошено перерву на 15 хвилин через суперечки, що виникли серед депутатів, про регламент проведення сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, у роботі засідання, що розпочалося о 10.00, оголошено перерву і головуючий на сесії голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запросив голів фракцій до себе на нараду.

Ситуація склалася таким чином: представники БЮТ запропонували першим питанням порядку денного другої сесії Київради нового скликання визначити новий регламент роботи та створити лічильну комісію, оскільки сесія проводиться не в сесійній залі, де є спеціальні електронні пристрої для голосування, а в колонній залі КМДА, і рахувати голоси необхідно після голосування мандатами.

Водночас депутат Київради попереднього скликання і депутат вже нового скликання від фракції ПОРА-ПРП Наталія НОВАК зазначила, що питання порядку денного сесії можуть розглядатись у визначеному вже порядку за тим регламентом, що діяв раніше.

Таким чином, між представниками різних фракцій виникли протиріччя з приводу цього питання і засідання сесії було тимчасово перервано. До оголошення перерви Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, звернувшись до присутніх депутатів, що як би вони не намагалися «гратися», дестабілізувати ситуацію в місті вони не зможуть.

На сесії зареєстровано - від фракції ГАК – 6 депутатів, від СПУ – 6, від ПОРА-ПРП – 12, від фракції Народного блоку Литвина – 11, від «Нашої України» - 11, від Блоку Черновецького – 21, від БЮТ – 35. Всього зареєстровано 102 народних депутата і ще троє присутні, але не зареєструвалися.

На порядку денному другої сесії Київради планується розглянути питання про створення секретаріату Київради, лічильної комісії, обрання заступника Київського міського голови – секретаря Київради, підготовки регламенту Київради нового скликання, а також питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради Миколи ТОМЕНКА, В’ячеслава БРЮХОВЕЦЬКОГО, Юрія ЛУЦЕНКА та Віктора ПИЛИПИШИНА.