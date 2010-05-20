Кириленко вийшов від слідчого

Лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО відзначає неупередженість слідчих у справі про події 27 квітня у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після допиту у слідчого прокуратури Києва у справі щодо подій у парламенті під час ратифікації угоди про подовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Питання були різноманітні, але вони не носили упереджений характер», - сказав В.КИРИЛЕНКО, припустивши, що оскільки депутатів від політичної сили викликано багатьох, їхній допит може продовжитись і завтра.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці 12 із 17 народних депутатів групи «За Україну!» прийшли за викликом до слідчого відділу прокуратури Києва для надання показів у справі про події 27 квітня в парламенті.

Серед них – В.КИРИЛЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Іван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР, Андрій ПАРУБІЙ, Григорій КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Зіновій ШКУТЯК, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир КАРПУК.