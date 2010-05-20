Балога: для українського бізнесу зустріч з Медведєвим стала холодним душем

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА вважає, що результати візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну стали явним розчаруванням для української влади, оскільки вона не одержала адекватної відповіді на численні поступки російській стороні в економічному і політичному аспектах відносин і очікуваного позитивного ефекту від очевидного “крену” в бік Росії не сталося.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, так В.БАЛОГА прокоментував підсумки останніх українсько-російських контактів на найвищому рівні.

На його думку, досягнуті двосторонні домовленості вельми скромні і в жодному разі не дають підстав для висновку про те, що Україна досягла значних переваг на російському напрямку зовнішньої політики.

«Підписані угоди швидше нагадують контракти між суб’єктами господарювання, ніж базові документи зі співпраці у конкретних галузях. Росіянам вдалося на повну відпрацювати власні інтереси, чого не скажеш про українську сторону. Ми наразилися на категоричне «ні» Москви на несміливі зустрічні прохання. Росія рішуче відкинула навіть гіпотетичні можливості того, щоб Україна одержала якісь економічні вигоди чи преференції. Кислий вираз на обличчях українських учасників бізнес-форуму промовисто свідчить, що вони зовсім не були готові до холодного душу, бо розраховували на теплу ванну. Ми одержали ще одне підтвердження, що у взаєминах із нашою країною Москва вже давно керується прагматизмом, а не лірикою на тему братерства», – заявив лідер “Єдиного Центру”.

В.БАЛОГА констатував, що протягом всієї офіційної програми візиту Д.МЕДВЕДЄВА українська сторона весь час була на півкорпусу позаду росіян. Це було видно, зокрема, з готовності розширювати російську присутність у стратегічних секторах вітчизняної економіки. «Достатньо порівняти кількість позитивних відповідей на ініціативи Росії з нашого боку і кількість відмов на українські пропозиції з боку росіян. Навіть на бізнес-форумі, який був головним заходом, порядкували не господарі, а гості», – сказав він.

Лідер “Єдиного Центру” відзначив, що вельми скромний для офіційного Києва підсумок візиту російського Президента викликав цілу низку заяв українських посадовців про пріоритетність курсу на євроінтеграцію.

«Очевидно, це стало реакцією на обмануті надії. Проте не варто після бійки розмахувати кулаками і дратувати Кремль, в якого ще вистачає засобів тиску на Україну. Натомість необхідно ретельно проаналізувати реальний стан двосторонніх відносин і накреслити план взаємовигідного партнерства, в якому українське керівництво виходитиме з українських пріоритетів. Візит Д.МЕДВЕДЄВА має нагадати Президенту України В.ЯНУКОВИЧУ про національні інтереси», - підкреслив В.БАЛОГА.