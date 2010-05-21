ВР достроково припинила повноваження двох нардепів
"За" дали 303 голоси
Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження Олексія КОСТУСЄВА (фракція Партії регіонів).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 303 із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Як зазначив голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир МАКЕЄНКО, О.КОСТУСЄВ подав заяву про складення депутатських повноважень у зв’язку з призначенням його головою Антимонопольного комітету України.
Також ВР достроково припинила повноваження народного депутата України Сергія ЛАРІНА. За дане рішення проголосували 303 із 416 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Як зазначив В.МАКЕЄНКО, С.ЛАРІН подав заяву про складення депутатських повноважень у зв’язку з призначенням його головою Кіровоградської облдержадміністрації.