Тігіпко дав зрозуміти, що Азаров загнув

Україна може розраховувати на кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ) на строк до п`яти років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про можливість залучати кредити МВФ на строк до 10 років.

«Зараз МВФ на десять років не піде. Зараз він йде на строк до п`яти років. На такі терміни можемо розраховувати і ми», - зазначив С.ТІГІПКО.

Крім того, він повідомив, що зараз продовжується узгодження договору України з МВФ. «Нормально відпрацьовуємо текст угоди. Фактично, не маємо великих проблем з тексту угоди. Зараз обговорюємо дохідну і витратну частини бюджету. Я упевнений, що ми матимемо програму», - зазначив він.

Також віце-прем`єр-міністр повідомив, що Україна проводить зовнішні позики згідно з планом, затвердженим урядом.

С.ТИГІПКО зазначив, що зростання рейтингу України створює сприятливі умови для зовнішніх позик.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня прес-служба віце-прем`єр-міністра С.ТІГІПКА повідомляла, що Україна і МВФ узгодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 року.

Також повідомлялося, що наступний раунд переговорів про продовження співпраці України і МВФ відбудеться у Києві в першій половині травня. «Вже 11 травня в Україну приїдуть експерти Фонду з юридичних питань, а 17 травня - Місія Європейського департаменту МВФ», - сказав С.ТІГІПКО.

12 травня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО повідомив, що Україна і МВФ ще не визначили остаточну суму кредиту за новою програмою співпраці.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «В-/С» до «В/В», довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги за зобов`язаннями в національній валюті, – з «В/В» до «В+/В». Прогноз за рейтингами – «стабільний».

Рейтинг України за національною шкалою підвищений з «uaA» до «uaA+». Рейтинг очікуваного рівня відшкодування боргу після дефолту «4», присвоєний випускам пріоритетних незабезпечених облігацій, залишається незмінним.