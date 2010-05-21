Портнов уже показав Януковичу, яка від нього користь?

Ухвалення закону №6109 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» тепер ставить кожного суддю України в залежність від волі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як пише видання «Лівий берег», тепер Вища рада юстиції (ВРЮ) одержала реальну – без будь-яких обмежень – можливість звільняти «за порушення присяги» будь-якого суддю, навіть у разі його неявки на засідання. Причому, не двома третинами голосів – а простою більшістю. І оскаржити подібне рішення в сусідньому суді в опального діяча не вийде – тільки у Вищому адміністративному суді України, рішення якого – остаточне. Що вважати порушенням присяги, що ні – питання філософське, оскільки формулювання на кшталт «порушення морально-етичних норм поведінки в суді», «здійснення дій, що ганьблять звання судді» трактувати можна як завгодно.

При цьому «Лівий берег» зазначає, що більшість членів ВАСУ орієнтована саме на Президента. Очікувати ж В.ЯНУКОВИЧУ каверзи з боку ВРЮ теж не доводиться. Орган, що відає призначенням і звільненням суддів, цілком і повністю йому підконтрольний. Точніше – членові фракції Партії регіонів Сергію КІВАЛОВУ. На даний час ВРЮ очолює кум С.КІВАЛОВА - Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, зазначає видання.

З ухваленням закону №6109 ВРЮ, як вже зазначалося, дістала можливість звільняти суддів навіть у разі їх відсутності на засіданні. Раніше сама відсутність, мотивована, припустимо, лікарняним, оберігала від усіх бід і знегод. Тепер на перше засідання ще запрошують, на другому – просто звільняють. Так, на першому ж після схвалення закону засіданні ВРЮ, 17 травня, Раді настійно рекомендували звільнити 9 суддів, що «провинилися». Наступного тижня планують відправити слідом ще 14.

Що стосується авторів закону – а це депутати з групи Андрія ПОРТНОВА, то вигоди для них також очевидні. «Новачки» у команді В.ЯНУКОВИЧА вони, таким чином, доводять лідерові свою корисність. Доводячи – замикають в єдине коло суди, ВРЮ, ВАСУ і ВР – де кожен відповідає один за одного, і саме тому не підставить і не здасть. Доводячи – знищують поле для маневру. Що для свого маневру – у разі будь-яких форс-мажорів, що для чужого.