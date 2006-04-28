БЮТ, СПУ та НСНУ підписали меморандум про створення Коаліції

На Буковині «помаранчеві» політичні сили підписали меморандум про створення Коаліції демократичних сил на регіональному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, на загальнообласних зборах депутатів Блоку місцевих рад усіх рівнів повідомив голова Чернівецької обласної організації ВО «Батьківщина», новообраний народний депутат Петро ГАСЮК повідомив, що керівник виконкому Чернівецької обласної організації політичної партії “Народний Союз Наша Україна” Борис БАГЛЕЙ вчора поставив свій підпис під меморандумом про створення Коаліції демократичних сил на регіональному рівні.

За його словами, цей меморандум ще 4-7 квітня був підписаний представниками БЮТ та СПУ, однак до вчорашнього дня його відмовлявся підписати керівник місцевих “нашоукраїнців”, голова Чернівецької обласної державної адміністрації Микола ТКАЧ.

Створена Коаліція демократичних сил на регіональному рівні має за мету створити більшість в Чернівецькій облраді, сформувати керівний склад обласної та місцевих рад всіх рівнів. Крім цього, учасники коаліції спільно визначатимуть засади соціально-економічного розвитку області, включаючи райони, міста та райони у місті Чернівці на базі передвиборчих програм учасників коаліції, мають намір узгоджувати всі призначення та звільнення з посад, що відносяться до компетенції обласної ради.

Впродовж 10 днів після підписання Угоди про коаліцію, її учасники зобов’язуються сформувати поіменний склад більшості в обласній раді. Через 30 днів після підписання Меморандуму учасники коаліції мають намір винести на розгляд облради Програму діяльності коаліції. Для виконання цих зобов’язань буде створено керівний орган у складі трьох представників від кожного учасника коаліції, який координуватиме діяльність суб’єктів коаліції. Учасники коаліції зобов`язалися не вступати в сепаратні переговори з будь-якою політичною партією чи блоком та розширювати склад коаліції лише за консенсусним рішенням сторін, що підписали Меморандум.

Згідно з меморандумом про створення демократичної коаліції 4 травня на першій сесії Чернівецької облради усі шанси стати головою ради має представник БЮТ Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ, а його заступниками – Олександр ГРУШКО (НСНУ) та Михайло МЕЛЬНИЧУК (СПУ).