Регіонали втілили ідею Януковича в законопроект

Партія регіонів пропонує проводити вибори депутатів сільських і селищних рад за мажоритарною системою, а вибори депутатів міських і районних рад — за змішаною.

Відповідні норми містяться в розробленому Партією регіонів законопроекті про вибори депутатів місцевих рад, який має у своєму розпорядженні тижневика "Дзеркало тижня".

Зокрема, передбачено, що вибори депутатів сільських і селищних рад «проводитимуться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах».

Водночас вибори депутатів Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах рад «проводитимуться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою».

При цьому проект передбачає, що одну половину депутатського корпусу парламенту Криму, міських, обласних і районних рад оберуть в одномандатних округах, іншу - «в багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами території, відповідно, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області, району, міста, району в місті».

Крім того, проектом передбачено, що правом висувати кандидатів у мажоритарних округах володіють політичні партії, хоча механізм самовисунення також передбачений. Передбачається можливість одночасного балотування однієї і тієї ж особи і в одномандатному, і в багатомандатному округах, а також одночасного висунення до рад різних рівнів.

Проект також передбачає остаточну відмову від збору підписів і введення механізму диференційованої застави.

Розмір застави для кандидатів у депутати міської (міста з районним діленням, окрім Києва і Севастополя) ради в багатомандатному виборчому окрузі становитиме 25 мінімальних заробітних плат, для кандидатів у депутати Верховної Ради Криму, обласних рад, міськрад Києва і Севастополя в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі - сім мінімальних заробітних плат; для списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і Севастополя ради в багатомандатному виборчому окрузі - 35 мінімальних заробітних плат.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на засіданні Ради регіонів Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вибори до місцевих органів влади не повинні проводитися за пропорційною системою і закритими партійними списками і чекає до 1 серпня пропозиції щодо змін виборчого законодавства.

«Система виборів за закритими партійними списками не виправдала себе на місцевому рівні. Депутати місцевої ради – це представник своєї територіальної громади, а не солдат якоїсь політичної партії», - заявив глава держави.

У зв`язку з цим він відзначив необхідність розробки й ухвалення нового законодавства про місцеві вибори.

16 лютого Верховна Рада України визнала таким, що втратила дію постанова про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на 30 травня 2010 року. При цьому ВР поки що не призначила нової дати їх проведення.