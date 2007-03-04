Матвієнко вважає, що дострокові вибори все одно нічого не змінять

Народний депутат, голова Української республіканської партії «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО переконаний, що дострокові парламентські вибори не повинні бути самоціллю для політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

А.МАТВІЄНКО зауважив, що дострокові парламентські вибори не змінять конфігурацій політичних сил. За його словами, вони навпаки можуть призвести до чергового роз’єднання країни і жодним чином не вирішать проблеми пересічних українців.

Відповідаючи на питання журналістів, як він ставиться до ідеї створення Конституційної асамблеї для внесення змін або для прийняття нової Конституції, А.МАТВІЄНКО сказав, що Президент, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради мають ініціювати створення експертно-конституційної групи з метою внесення змін до чинного Основного Закону або розробки нової Конституції. На думку А.МАТВІЄНКА, до такої групи мають увійти фахівці з конституційного права, у яких не буде професійних розбіжностей.

А.МАТВІЄНКО вважає, що перед створенням такої групи українські можновладці мають чітко поставити їй офіційні завдання. Лідер «Собору» вважає, що такі завдання, зокрема напрацювання змін або створення нової Конституції, можуть бути вирішені шляхом проведення низки «круглих столів». При цьому, на думку А.МАТВІЄНКА, на час цієї роботи має бути оголошено «мораторій на безглузді війни» між представниками різних гілок влади. І тільки після цього можна буде зібрати Конституційну асамблею для внесення змін або прийняття нової Конституції, переконаний лідер УРП “Собор”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на І Форумі депутатів всіх рівнів від партії “Християнсько-Демократичний Союз” голова ХДС Володимир СТРЕТОВИЧ запропонував створити Конституційну асамблею для внесення змін до чинної чи ухвалення нової Конституції України.