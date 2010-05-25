Гриценко «дістає» Медведька, щоб той порахував державні дачі

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вдруге звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку дотримання виконання положень Конституції та законів України, що регулюють питання надання у використання державних дач та відокремлених житлових будинків, що знаходяться у державній власності та призначені для особистого користування посадовими особами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«У відповіді, що була отримана на попереднє звернення, повідомляється, що органи прокуратури здійснюють нагляд лише за додержанням законів. Також вказується на те, що питання надання у користування державних дач та відокремлених житлових будинків, що знаходяться у державній власності та призначені для особистого користування посадовими особами, регулюються підзаконними актами, нагляд за додержанням яких на органи прокуратури не покладено”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Разом з тим, підкреслив депутат, у Законі «Про прокуратуру» йдеться і про те, що прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом міністрів, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю здійснюється генеральним прокурором і підпорядкованими йому прокурорами.

Окрім цього, додав А.ГРИЦЕНКО, предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам.

За словами народного депутата, перелік посадових осіб та категорій пенсіонерів, яким надається право на користування приміщеннями в будинках відпочинку Державного управління справами, який був затверджений Постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2003 року №1210, встановлює перелік осіб, що мають право на користування вищезазначеними об`єктами. При цьому протягом минулих років Перелік доповнювався указами Президента України та розпорядженнями уряду стосовно окремих посадових осіб держави.

«Відповідно до встановленого в статті 19 Конституції України положення, органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Враховуючи це, звертаюсь до Вас з проханням провести перевірку щодо правильного застосування Кабінетом міністрів та іншими органами державної влади Закону «Про управління об`єктами державної власності» та Конституції України (зокрема положення статті 19); встановити відповідність нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється надання у використання державних дач та відокремлених житлових будинків, що знаходяться у державній власності та призначені для особистого користування посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам», - наголосив у своєму зверненні А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, 6 квітня А.ГРИЦЕНКО звернувся до низки державних органів з вимогою провести інвентаризацію об’єктів державної власності, призначених для користування посадових осіб; перевірку законності надання у користування державних дач та житлових будинків; надати інформацію з Єдиного реєстру об’єктів державної власності, зокрема переліку: будинків, що мають статус державної дачі, будинків, що знаходяться в державній власності та призначені для особистого користування посадовими особами, суб’єктів, що здійснюють управління цими об’єктами та підстав, на основі яких вони це роблять Він також запропонував прем’єр-міністрові Миколі АЗАРОВУ доручити профільним міністерствам розробити законопроект «Про управління державним майном, що забезпечує діяльність Президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради». Однак на усі звернення А.ГРИЦЕНКО, за даними його прес-служби, не отримав від державних органів жодних чітких відповідей.