Янукович не визнає претензій Росії на всю власність колишнього СРСР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не визнає претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

Про це Президент заявив напередодні в інтерв`ю українським телеканалам.

«Ми не бачимо на сьогоднішній день рішення. Ми ніколи не визнаємо цього. Ми вважаємо, що його (майно) треба розділити між країнами. А як це зробити, механізму поки що не знайдено», - озвучив В.ЯНУКОВИЧ позицію української сторони щодо суперечки між Україною і РФ, пов`язаної з розподілом закордонного майна колишнього СРСР.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що це питання під час візиту до України Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня керівник справами Президента РФ Володимир КОЖИН висловив надію, що Україна погодиться на передачу Росії всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

«Наша позиція була і залишається незмінною: Росія прийняла на себе всі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому вся закордонна власність також переходила РФ. Україна, як неодноразово говорилося, погодилася з цим варіантом, потім передумала, потім там стали змінюватися власті, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю», - сказав В.КОЖИН.

Раніше, 26 лютого 2009 року, В.КОЖИН заявляв, що Україна безпідставно претендує на власність колишнього СРСР за кордоном: на «дуже велику» кількість спірних об`єктів, зокрема, в Японії та в ряді європейських країн.

2 березня 2009 року на той час керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ заявив, що Росія ігнорує майнові права України на зарубіжну власність колишнього СРСР. Він зазначив, що одним із перших міжнародних багатосторонніх договорів України, укладених з державами - учасницями СНД, став договір про правонаступництво щодо державного боргу і активів колишнього СРСР від 4 грудня 1991 року. Частка України в загальній сумі активів і пасивів, до яких відноситься і зарубіжна власність колишнього СРСР, становить більш як 16%.

6 квітня 2010 року міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що Росія вже розплатилася за всіма боргами, зокрема 14 млрд. дол. було сплачено в рахунок боргів України в боргу Радянського Союзу.