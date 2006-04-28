У центрі Севастополя вибухнув «Крайслер»

У Севастополі у центрі міста сьогодні близько 10-ї години ранку вибухнув легковий автомобіль «Крайслер».

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками спеціалістів, автомобіль відновленню не підлягає. За неперевіреними даними, він належав власнику кав’ярні, біля якої був припаркований.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. УМВС України в місті Севастополі поки що не коментує подію. Розслідуванням займається прокуратура, яка відпрацьовує версії вибуху.