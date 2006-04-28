Черновецький запропонував кандидатуру свого заступника

Депутат Київради від фракції БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ заявляє, що його фракція не згодна зі складом лічильної комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав також журналістам, що БЮТ заявляє про неправильний підрахунок голосів по цьому питанню.

«Порушуються норми закону і регламенту. Кожна фракція має право хоча б внести свої кандидатури. Пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ навіть не дав нам зачитати свої кандидатури», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ. За його словами, до лічильної комісії були включені представники тих фракцій, які підтримують мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. БЮТ же пропонував збільшити склад лічильної комісії з 7 до хоча б до 9 осіб, сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, БЮТ хотів запропонувати до лічильної комісії двох осіб, а “Громадський актив Києва” – одну особу. «Невже важко було включити цих людей і нормально вести сесію?», - запитавА.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ оголосив, що за обрання лічильної комісії Київради проголосувало 62 депутати, водночас БЮТ стверджує, що не було навіть 30 голосів депутатів.

Незважаючи на блокування трибуни депутатами від БЮТ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продовжував вести сесію Київради і запропонував перейти до іншого пункту порядку денного – обрання заступника Київського міського голови – секретаря Київради. Він запропонував на розгляд кандидатуру голови фракції Блоку Черновецького Олеся ДОВГОГО.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він «хороший хлопець», який «пройшов детектор брехні, відповідаючи на питання про те, що він буде з любов’ю ставитися до виборців Києва», а також є порядною людиною і хоче змін в Києві. «Іншої кандидатури я пропонувати не буду», - підкреслив мер.

Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов’язків і попросила 10 хвилин перерви для підготовки подальшої роботи.

Як повідомляв УНІАН, до складу лічильної комісії Київради, згідно із проектом рішення, увійшли семеро осіб: Анатолій ЧУБ (Блок Черновецького), Анатолій КОВАЛЕНКО (Народний блок Литвина), Сергій ЗІМІН (СПУ), Денис КОМАРНИЦЬКИЙ (Блок Черновецького), Сергій ЧЕРЕП (Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП), Віктор БІЛИЧ («Наша Україна») та Євген ШАЛОМЄЄВ (Блок Віталія Кличка ПОРА-ПРП).