Про коаліцію з Януковичем Безсмертний сказав ”навряд”

Голова ради блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає, що політрада «Нашої України» навряд чи ухвалить рішення про створення коаліції з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашню заяву лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про початок переговорного процесу із всіма політичними силами, які пройшли у парламент.

За його словами, сьогодні о 15.00 розпочнеться засідання політради “Нашої України” і не виключено, що на ньому може бути розглянуто це питання.

На думку Р.БЕЗСМЕРТНОГО, навряд чи доцільно сьогодні говорити про те, що «комусь вдасться схилити політраду до того, що вона поміняє свою позицію стосовно формування помаранчевої коаліції». Він вважає, що «вже пізно» це робити.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що робота над створенням демократичної коаліції «зайшла занадто далеко для того, щоб повертатися на 180 градусів і рухатися в зворотному напрямку».

Він підкреслив, що сьогодні три політичні сили - «Наша Україна», Блок Юлії Тимошенко та Соціалістична партія України – розробляють програму діяльності, регламент і засади зовнішньої і внутрішньої політики коаліції. За його словами, періодично проводяться міжпартійні консультації.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що до початку роботи першої сесії новообраної Верховної Ради необхідно запропонувати «серйозний предметний документ».

Відповідаючи на запитання про можливість приєднання до трійки майбутніх учасників коаліції Партії регіонів, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ висловив думку, що це питання «не обговорювалося ніде». За його словами, воно не підлягає обговоренню.

Він підкреслив, що на сьогодні головне - узгодити програму і регламент коаліції, а вже потім «настане час для розподілу відповідальності».

Р.БЕСМЕРТНИЙ висловив переконання, що після того, «як буде зрозуміло, як і що робити, проблема, хто буде це робити, є не настільки важливою».

На його думку, програма діяльності коаліції дуже необхідна, оскільки політики спочатку «говорять одне, а роблять зовсім інше».

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ 27 квітня на своїй першій прес-конференції після парламентських виборів заявив про те, що «на правах переможця на парламентських виборах партія може і повинна розпочати активні переговори щодо створення коаліції на основі тих постулатів, які забезпечили підтримку мільйонів виборців України».

В.ЯНУКОВИЧ також вважає, що найефективнішою буде коаліція Партії регіонів і блоку «Наша Україна». Проте, за його словами, заради створення такої коаліції Партія регіонів не відмовиться від отримання посади прем`єр-міністра і реалізації програмних положень, що стосуються членства України в НАТО і надання російській мові статусу другої державної мови.