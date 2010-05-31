Хорошковський: ніхто ж не обурюється, що в посольствах працюють розвідники

Служба безпеки України має засоби і способи протидії можливим недружнім діям співробітників Федеральної служби безпеки Росії на Чорноморському флоті РФ.

Про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 88 від 31 травня 2010 року).

Відповідаючи на питання, чи одержав він під час переговорів з головою ФСБ Олександром БОРТНИКОВИМ гарантії того, що співробітники ФСБ на ЧФ РФ не здійснюватимуть недружню діяльність, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ сказав, що «якщо ми говоримо про те, що у нас є іноземна база, то зрозуміло, що вона має екстериторіальне походження, відповідно, здійснювати контррозвідувальну роботу на території кораблів Чорноморського флоту ми не можемо. Давайте скажемо по-іншому: всім відомо, що в рамках посольств працюють реальні офіцери розвідки, однак ніхто не обурюється з цього приводу?!».

За словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, якщо вони починають здійснювати недружні дії, їх видворяють.

«Так і в даному випадку: все має відбуватися лише в рамках регламентованих норм», – сказав голова СБУ.

При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що українські спецслужби точно знатимуть про проведення таких дій.

«Ми не зобов`язані нікого контролювати, якщо людина діє в рамках закону. Якщо співробітники ФСБ виходитимуть за межі законодавчого поля України, у нас є всі способи і засоби для протидії», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня голови СБУ України і ФСБ Росії підписали угоду про співпрацю, що включає повернення співробітників ФСБ до Севастополя (вони були відсутні там з 13 грудня 2009 року, коли українська сторона зажадала виведення офіцерів контррозвідки Чорноморського флоту, РФ, що відноситься до ФСБ, з території України).

Крім того, за даними тижневика «Дзеркало тижня», як жест доброї волі та демонстрації нового політичного курсу вищого керівництва України всю роботу Департаменту контррозвідки СБУ щодо російських спецслужб в Україні повністю припинено.