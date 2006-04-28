На засіданні Київської міської ради - бійка

На засіданні Київської міської ради побились депутати фракцій БЮТ і Блоку Черновецького.

Як передає кореспондент УНІАН, після перерви у засіданні сесії Київради міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що лічильна комісія розпочала роботу, на що представники фракції БЮТ знову спробували заблокувати трибуну. Депутати від фракції Блоку Черновецького також підійшли до трибуни, намагаючись не допустити членів БЮТ. Депутати від БЮТ вимагали зміни складу лічильної комісії і внесення кандидатур до неї від їхньої фракції.

В результаті депутати побилися і навіть знесели декілька камер ряду телеканалів.

Після цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запропонував продовжити сесію. Голова лічильної комісії Анатолій ЧУБ повідомив про порядок голосування за кандидатуру Олеся ДОВГОГО на посаду секретаря Київради, запропоновану Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Зараз триває голосування. За неофіційною інформацією, бюлетені для голосування отримали 65 депутатів.