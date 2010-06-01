У Тимошенко вирішили, що Янукович мститься Верховному суду

У Блоці Юлії Тимошенко вважають, що законопроект про судоустрій та статус суддів спрямований на укріплення авторитарного режиму в Україні.

Про це сказано у переданій УНІАН заяві БЮТ.

У документі нагадується, що вчора представники Адміністрації Президента презентували проект закону “Про судоустрій та статус суддів”. Сьогодні глава держави вніс цей законопроект до Верховної Ради України. Проект було названо прогресивним, таким, що забезпечить глибоке реформування судової системи та запобігатиме корупції у цій сфері.

У БЮТ вважають, що “декларуючи ці благородні наміри, діюча влада пропонує суспільству законопроект, який насправді не ліквідовує корупцію в судовій системі, а лише заводить її під державний “дах”, роблячи суди керованими і залежними від Президента та його оточення. Вже сьогодні Вища рада юстиції, яка на дві третини сформована з членів Партії регіонів або відкритих симпатиків ЯНУКОВИЧА, наділена правом, всупереч Конституції та законам України, втручатись у розгляд будь-яких справ, в тому числі і не закінчених провадженням, приймати подання про звільнення будь-якого судді з посади за надуманими причинам”.

У заяві БЮТ наводить слова голови Вищої ради юстиції Володимира КОЛЕСНІЧЕНКА про те, що найближчим часом буде прийнято рішення про позбавлення повноважень близько 300 суддів.

“Крім того, відповідно до нового законопроекту, члени Вищої ради юстиції також, всупереч рішенню Конституційного Суду України, будуть призначати суддів на адміністративні посади. Судова система отримала чіткий сигнал “хто сьогодні буде замовляти музику” — влада готується до наступних виборів та перерозподілу власності, їй потрібні слухняні суди. Суспільство вимагало: “Бандитам — тюрми!”, але нова влада має намір втілювати у життя інше гасло: “Зекам — суди!”, - заявляють у БЮТ.

За інформацією членів БЮТ, серед визначених на звільнення суддів переважно опинились ті, хто приймав рішення не на користь бізнес-інтересів членів діючої владної команди, хто відмовлявся “освячувати” санкціоновані ними політичні розправи або персонально не сподобався провладним політикам та членам Вищої ради юстиції. “Досить довго судова система була останнім бастіоном влади, який не був захоплений Партією регіонів. Після прийняття сумнозвісного закону № 2181 цей бастіон було ушкоджено, а у разі прийняття “судової реформи ЯНУКОВИЧА” він буде повністю зруйнований”, - переконанні у БЮТ.

Крім того, у заяві наголошується, що “яскравим прикладом деструктивності “реформування” є положення законопроекту, які стосуються ліквідації ключових повноважень Верховного Суду України. Схоже на те, що заплановане знищення Верховного Суду є персональною помстою ЯНУКОВИЧА за прийняття у 2004 році цим судом рішення про фальсифікацію результатів виборів Президента України у 2-му турі”.

У зв’язку з цим у БЮТ переконані, що “запропонований ЯНУКОВИЧЕМ проект закону “Про судоустрій та статус суддів” є лише імітацією судової реформи, реальною метою якого є укріплення авторитарного режиму в країні”.