Акімова про пенсії, тарифи, медицину, вугілля, землю і три етапи

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президенті України, реалізуватиметься в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА під час засідання Комітету.

За її словами, перший етап (2010 рік) буде спрямований на законодавче забезпечення економічних реформ. Упродовж цього періоду планується, зокрема, ухвалення податкового кодексу, а також ряд інших законодавчих актів, які формуватимуть підґрунтя для здійснення економічних реформ.

За словами І.АКІМОВОЇ, в рамках другого етапу (2011-2012 рр.) передбачається формування базових принципів для упровадження другого етапу пенсійної системи, перехід до принципу адресності всіх видів соціальної підтримки і створення в медичній сфері так званих госпітальних округів.

Представник Адміністрації Президента відзначила, що в реальному секторі програмою передбачено ліквідувати перехресне субсидування в тарифній політиці, при цьому тарифи встановлюватимуться на економічно обґрунтованому рівні.

Крім того, запланована лібералізація ринку вугілля, реструктуризація НАК “Нафтогаз України” і початок реструктуризації «Укрзалізниці». У вказаний період також планується створення прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.

«Буде гармонізовано до вимог ЄС системи технічного регулювання, і відбудеться спрощення митних процедур. На цьому етапі очікується підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС», - сказала І.АКІМОВА.

Третій етап реалізації Програми економічних реформ вона назвала етапом отримання перших результатів і коригування плану реформ відповідно до одержаних результатів.

«Цей етап розрахований до кінця 2014 року. Він передбачає завершення процесу масштабної приватизації, буде розпочато впровадження обов`язкового медичного соціального страхування, а визнання якості української освіти за кордоном має сприяти впровадженню національних рамок кваліфікації, які гармонізовані до вимог ЄС… Буде підготовлено всі умови для членства України в організації економічного співробітництва і розвитку», - пояснила І.АКІМОВА.

За її словами, після затвердження Програми економічних реформ буде складено детальний план заходів з виконання її положень. У цьому плані буде визначено відповідальних за реалізацію заходів і встановлено чіткі часові рамки відповідно до етапів реалізації реформ. Буде також створено механізм моніторингу ходу реформ, і щомісячно Президент заслуховуватиме звіти відповідальних осіб про проведену роботу.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання Комітету з економічних реформ, заявив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні. За його словами, мета реформ «проста і зрозуміла: Україна впродовж десяти років повинна ввійти у двадцятку найрозвиненіших країн світу».