Матвієнко сказав, чого боїться Ющенко

Заступник глави Секретаріату Президента Анатолій МАТВІЄНКО називає «добрим знаком» заяви Партії регіонів про готовність вести відкриті переговори про створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу А.МАТВІЄНКО сказав: «Що стосується заяв Віктора ЯНУКОВИЧА – то це добрий знак, демонстрація того, до чого прагне Президент. Ми всі маємо відповідальність берегти єдність України».

Він наголосив, що майбутня коаліція буде жовто-блакитною - як і прапор України, і вона має бути демократичною та державницькою.

Стосовно ролі Президента у переговорному процесі А.МАТВІЄНКО сказав: «Президент чудово знає, що відбувається, він поінформований». За його словами, Віктор ЮЩЕНКО боїться одного – формальності у питанні створення коаліції. «Президент хоче змісту і хоче гарантій цього змісту, не хоче нових ілюзій і не хоче нових розчарувань», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Також, за його словами, коли Президент заявляє, що така коаліція вже була, то він тим самим не перекреслює можливість її повторення по конфігурації, а перекреслює можливість її повторення по змісту.

А.МАТВІЄНКО повідомив, що на сьогодні «підписана структура коаліційної угоди», яка складається із наступних блоків: засади внутрішньої і зовнішньої політики; програма діяльності уряду; сфера відповідальності і зобов’язань сторін. Також, за його словами, передбачається надати опозиції «дуже великі повноваження», бо, підкреслив він, сильна опозиція означає сильну владу.

За його словами, сьогодні над змістом коаліційної угоди працює сім чи вісім робочих груп. «Коли ми це все пройдемо, тоді ми автоматично вийдемо на предмет фігурантів. І якщо це буде останнім каменем (спотикання), то тоді треба шукати можливі якісь інші конфігурації цієї коаліції і ніколи не казати «ніколи», - зауважив А.МАТВІЄЕНКО.

У цьому контексті він підкреслив, що Президент не сприймає політики тих, хто заявляє «ніколи». «Це говорить про обмеженість цих політиків чи про їх недосвідченість, або про свідому провокацію», - заявив А.МАТВІЄНКО.

Він також повідомив, що Секретаріат планує провести другі президентські слухання (перші відбулися в 2005 році - УНІАН). Другі президентські слухання будуть присвячені питанням конфігурації влади, взаємодії її гілок в нових умовах, у тому числі і проблемам коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня В.ЯНУКОВИЧ на засіданні Політради Партії регіонів заявив, що його політична сила розпочинає переговорний процес щодо створення парламентської коаліції. За інформацією офіційного сайту партії, політрада Партії регіонів вирішила ініціювати підготовку коаліційної угоди та подальше її подання для розгляду і прийняття усіма партіями та блоками, представленими у Верховній Раді України нового скликання.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що найбільш ефективною може бути коаліція Партії регіонів і «Нашої України».