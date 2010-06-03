Литвина принизило нагадування про те, на що парламент не має права

Верховна Рада ухвалила рішення працювати сьогодні у пленарному режимі до 15-ї години без перерви, а вечірнє засідання не проводити.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що сьогодні о 16-й годині розпочнеться зібрання з нагоди звернення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до народу.

За словами В.ЛИТВИНА, народні депутати братимуть участь у цьому зібранні, тому необхідно внести зміни до порядку денного роботи парламенту на сьогодні.

Він нагадав, що «після 15-ї години будуть автобуси на площі Конституції, і народні депутати й фракції, які виявлять бажання взяти участь у цьому заході, зможуть дістатися до палацу «Україна».

Після голосування народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ (фракція НУ-НС) наголосив, що законом про Регламент ВР передбачено проведення у четвер ранкового і вечірнього засідань парламенту. Він зазначив, що в такому випадку парламент не має права постановою ухвалювати рішення, яке суперечить закону. «Ми на це не маємо права», - підкреслив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «Не принижуйте такими заявами Верховну Раду».