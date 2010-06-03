Азарову підказали, де взяти гроші на екологію

Екологічні платежі мають стимулювати впровадження нових технологій, а не бути засобом наповнення бюджету.

Таку думку висловила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи позицію Міністерства фінансів України про те, що в новому податковому кодексі навантаження буде перенесено з мобільних чинників виробництва (роботи і капіталу) на споживання, ресурсні та екологічні платежі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

«Світова практика використання екологічних платежів демонструє, що їх основна мета не пов`язана з наповненням бюджету. Їх суть – стимулювати впровадження нових безпечних технологій, зменшити забруднення навколишнього середовища. Підвищення ж екологічних платежів без урахування програми модернізації промисловості, як це пропонує Кабмін, негативно позначиться на рівні виробництва в Україні і не дозволить впроваджувати екологічно чисті технології в таких базових галузях, як металургія і хімпром», – заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку голови парламентського комітету, нинішньому уряду необхідно використовувати вже існуючі напрацювання, стимулюючі впровадження нових екологічно безпечних технологій за рахунок програм кредитування і податкових пільг. «При вмілому використанні механізму екологічних платежів можна значно підвищити рівень ресурсозбереження, запровадити на практиці принципи соціального відповідального бізнесу і вирішити екологічні проблеми в промислових регіонах України», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, Програма економічних реформ на 2010–2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яку схвалив Комітет з економічних реформ при Президенті України, передбачає доопрацювання і ухвалення нового Податкового кодексу до кінця 2010 р.