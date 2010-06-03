Томенко про послання від Януковича, дві групи тез і радянський рецидив

Послання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до народу мало виключно декларативний характер, антидемократичні заходи, пов’язані з його організацією, та радянське закінчення дійства.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив сьогодні заступник голови Верховної Ради України, представник БЮТ Микола ТОМЕНКО.

"Виступ мав дуже багато декларативних тез, які можна розділити на дві групи. Перша група - це достатньо жорсткі ліберальні ідеї і пропозиції", - сказав віце-спікер. Як приклад М.ТОМЕНКО назвав ініціативу Президента з приватизації за 5 років всього майна, що ще залишилося в державній власності. На думку віце-спікера, ринковий, ліберальній підхід в економіці, який проповідує глава держави, є невипадковим.

Крім того, за словами М.ТОМЕНКА, парадоксом виглядають тези Президента, що стосуються проєвропейськості України, оскільки дії нової влади в останній період здійснюються "в режимі антиєвропейської практики". "Парадоксально виглядає така потужна проєвропейська риторика при антиєвропейській практиці", - сказав він.

М.ТОМЕНКО також наголосив, що "потішила і теза про розширення повноважень опозиції", особливо на фоні вчорашнього небажання влади в день опозиції включити до порядку денного опозиційні законопроекти.

М.ТОМЕНКО також зауважив, що сам захід також проходив в антидемократичних традиціях. "Таких заходів пересторог - заборони опонентам, включно з народними депутатами, підходити ближче, ніж було відведене місце для висловлення іншої точки зору, в Україні вже давно не було", - наголосив він. Віце-спікер переконаний, що тим самим демократична риторика фактично знівельована антидемократичною практикою.

Крім того, додав він, добру традицію завершення заходів на найвищому рівні звучанням "Молитви за Україну" було вперше перетворено в "радянській рецидив". "Коли звучала "Молитва за Україну", зала, що складалася з чиновників та прихильників Президента, чомусь вирішила не слухати, а пафосно аплодувати своєму лідерові", - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, трагедія нинішньої української ситуації полягає в тому, що продовжує збільшуватися прірва між деклараціями влади та реальною практикою її дій.