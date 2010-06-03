Луцький: Янукович довів, що він – Президент всієї України

Оприлюднення щорічного послання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до українського народу підтвердило, що глава держави є Президентом всієї України, а не лише її однієї частини, як про це заявляє опозиція.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ.

"В.ЯНУКОВИЧ довів, що він Президент всієї країни, а не лише окремої її частини, оскільки в його посланні містяться заходи по реалізації інтересів кожного громадянина України, в якій частини державі він би не мешкав", - сказав народний депутат. М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що у своєму виступі В.ЯНУКОВИЧ, говорячи про напрямки зовнішньої політики України, не тільки висловився за необхідність підписання декларації про стратегічне партнерство України з Росією, але й наголосив на незмінності європейського курсу країни і зацікавленості у поглибленні співпраці з США. "Вся критика опозиційних політичних сил у проросійськості глави держави і коаліції, яка його підтримує, після таких заяв Президента не має жодних підстав і жодного підґрунтя. Наближення України за нової влади до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом мають нарешті покласти край будь-яким спекуляціям начебто щодо антиєвропейських дій керівництва держави", - зазначив народний депутат.

Позитивним чинником, на думку М.ЛУЦЬКОГО, є і той факт, що глава держави чесно, на відміну від своїх попередників, визнав, що Україні доведеться протягом певного часу поборотися з фінансово-економічною кризою, запевнивши, що українська влада зробить все, щоб населення якомога менше відчувало на собі її прояви. "Президент України не побоявся сказати власному народові про реальний стан справ в економіці та не став, на відміну від своїх попередників, вдаватися до приховування дійсності і при цьому назвав конкретні й адекватні кроки діючої влади для виправлення ситуації", - сказав депутат від Партії регіонів.

М.ЛУЦЬКИЙ також наголосив, що Президент у своєму посланні не лише обмежився декларативними заявами і гаслами щодо реформування усіх сфер життя, а й назвав першочергові заходи для їх втілення. "По кожній галузі були оголошені конкретні напрями і конкретні цілі, які має досягти Україна вже найближчим часом", - додав він.

Позитивно оцінив депутат-“регіонал” і заяву В.ЯНУКОВИЧА щодо посилення прав опозиції. При цьому він висловив жаль, що більшість депутатів від фракцій НУ-НС і БЮТ проігнорували щорічне послання Президента і не брали участі у відповідному заході, або ж влаштували "так звані акції протесту" під стінами палацу "Україна". "На жаль, поки що опозиція не демонструє готовності до конструктивного діалогу, а вдається до звичних форм своєї поведінки - протестів і саботажу. Вочевидь, нинішня опозиція свою діяльність бачить лише на барикадах та мітингах", - додав М.ЛУЦЬКИЙ.