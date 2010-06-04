Як українці оцінюють 100 днів Януковича (опитування)

Українці позитивно оцінюють перші 100 днів перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента України

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО, посилаючись на результати проведеного опитування.

Так, значна частина українців (64,9%) позитивно оцінює діяльність В.ЯНУКОВИЧА у перші 100 днів його перебування на посту Президента. З них 41,8% дали відповідь «точно позитивно» на це питання, а 23,1% - «швидше позитивно». Протилежної точки зору дотримуються близько чверті опитаних (24,1%). З них 12,4% оцінюють діяльність В.ЯНУКОВИЧА «швидше негативно», 11,7% - «точно негативно». Важко відповісти на це запитання 11% респондентів.

Також, за словами В.ФЕСЕНКА, думка більш ніж половини громадян України (53,4%) про В.ЯНУКОВИЧА за час його перебування на посаді Президента не змінилася. Так, згідно з опитуванням, близько третини опитаних (34,2%) заявили, що їх думка про В.ЯНУКОВИЧА покращалася, і лише 9,4% відзначили, що їх думка про чинного Президента змінилася у гірший бік. Важко відповісти на це запитання 3% респондентів.

Водночас, відзначив В.ФЕСЕНКО, якби вибори глави держави відбулися найближчої неділі, то В.ЯНУКОВИЧ одержав би 46,9% голосів українців.

В.ФЕСЕНКО висловив думку, що ці дані відбивають об`єктивні тенденції, які пов`язані з тим, що українське суспільство втомилося від політичних конфліктів.

«І стабілізація політичної влади, і відносна стабілізація політичної ситуації були позитивно оцінені не лише прихильниками В.ЯНУКОВИЧА, оскільки тих, хто хоче голосувати за В.ЯНУКОВИЧА, менше за тих, хто позитивно оцінює його діяльність», - відзначив В.ФЕСЕНКО.

Він вважає, що, висловлюючи довіру Президенту, суспільство таким чином реалізує своє очікування політичної стабільності. Також він думає, що дані опитування відбивають стан очікування суспільства від нової влади: «Це така стримано позитивна оцінка діяльності Президента, але те, що більшість не змінила свого ставлення до В.ЯНУКОВИЧА, свідчить лише про кредит довіри – те, що ми називає «медовим місяцем президентства».

«Ми зробили висновок, що медовий місяць нової влади ще триває. За традицією, перші 100 днів - це і є медовий місяць, але наскільки він буде довгим – триватиме він до осені, місцевих виборів чи буде ще коротшим, – побачимо”, - відзначив директор Інституту Горшеніна.

Всеукраїнське соціологічне дослідження проводилося з 24 травня до 3 червня 2010 року Інститутом Горшеніна. Всього, згідно з всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, бути опитано 2 тис. респондентів у 160 населених пунктах України, які презентують доросле населення України віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.