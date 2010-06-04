Тимошенко думає, що силовики скоро Януковича «в обіймах задушать»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що посилені заходи охорони Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчать про те, що він усвідомлює, що неправильно керує країною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Думаю, що його життю загрожує якраз безліч представників силових структур, міліціонерів і інших представників силових органів влади, які так його охороняють, що скоро в обіймах задушать. Я думаю, що насправді Президент мусить себе поважати, і він мусить поважати народ, який його обрав на цю посаду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що не повинна бути така ситуація, коли переміщення глави держави супроводжується тисячами озброєних людей, «які починають чинити тиск на громадян».

«Я думаю, що такі акції охорони Президента свідчать про те, що В.ЯНУКОВИЧ просто усвідомлює, що він рухається не в тому напрямку, не так керує країною, що йому вже потрібно захищатись від власного народу, і те, що його справжні плани і думки абсолютно не співпадають з планами і думками людей, які за нього голосували», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.