Російським призовникам запропонують закосити від армії за мільйон?

Депутати фракції ЛДПР у Державній думі Росії пропонують звільняти від призову на військову службу громадян, які внесуть на спеціальний рахунок Міністерства оборони РФ грошові кошти в розмірі 1 млн. руб. (близько 33 тис. дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема, депутати фракції внесли в Держдуму поправки до Закону «Про військовий обов`язок і військову службу», згідно з яким умови звільнення від військової служби за призовом передбачається розширити.

Крім уже передбачених законом підстав для звільнення від служби в армії, пропонується звільняти ще й тих, хто внесе на спеціальний рахунок Міноборони 1 млн. руб.

«Проблемі корупції у військкоматах довгий час не приділялося належної уваги. Хабарництво стало нормою життя для багатьох чиновників і офіцерів. «При проведенні перевірок Головною військовою прокуратурою тільки за 9 місяців 2009 року виявлено 1400 злочинів корупційного спрямування, при цьому матеріальні збитки склали понад 2,5 млрд. рублів. 70% таких злочинів скоїли офіцери і медичні працівники», - зазначають депутати фракції ЛДПР.

За інформацією прес-служби партії, в РФ налічується близько 200 тис. чоловік, які ухиляються від призову на військову службу. При цьому існує безліч способів, до яких вдаються російські громадяни щоб уникнути служби в армії. За даними ЗМІ, зазначають в ЛДПР, фальшивий військовий квиток коштує близько 5 тис. дол., фіктивний медичний висновок про непридатність до служби – понад 10 тис. дол. Послуги адвоката для звільнення від військової служби також обходяться в 10 тис. дол.

На думку депутатів ЛДПР, їхня ініціатива особливо актуальна, враховуючи гострий дефіцит фінансування Збройних сил РФ. У законопроекті наголошується, що кошти підуть тільки на потреби бойової підготовки Збройних сил. Таким чином, вважають депутати ЛДПР, громадянин принесе державі більшу користь, ніж у разі навчання військовій справі проти свого бажання.

Також наголошується, що подібна практика поширена в цілому ряді країн.