Тимошенко заявляє, що в Київраді завівся кастрований кабан

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на депутатів від БЮТ у Київраді чиниться тиск з тим, щоб вони приєднувалися до коаліції і підтримували міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції вона зазначила, що цим депутатам погрожують, зокрема, долею їхнього бізнесу в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що створена у Київській міській раді коаліція за участю «Нашою України» та Партії регіонів – випробування громадськості, журналістів, як вони сприймуть це утворення, щоб аналогічний сценарій можна було провести і у Верховній Раді.

За її словами, цю коаліцію у Блоці Юлії Тимошенко «охрестили КНУР, тобто Коаліція «Нашої України» і Регіонів». Лідерка БЮТ не полінувалася заглянути в тлумачний словник, де одним зі значень слова "кнур" подається "кастрований кабан". На думку Тимошенко, така коаліція - «це здача всіх позицій демократичної команди». Ю.ТИМОШЕНКО назвала цю коаліцію «непрацездатною і практично повною зрадою» інтересів киян та їхнього вибору.

Вона заявила, що у Київраді разом із «Громадським активом Києва» та СПУ БЮТ працюватиме і надалі, і «ми не вважаємо себе опозицією». На її переконання, найближчим часом у Київраді буде створена більшість саме за участю цих політичних сил. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що у Київраді депутати від БЮТ будуть «санітарами лісу». За словами лідера БЮТ, за кожним чиновником здійснюватиметься «політичний моніторинг», тобто відстежуватимуться усі рішення, які він приймає, під якими ставить свій підпис, і «навіть, коли приходить на роботу».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що аналогічний «КНУР завівся не тільки у Києві». За її словами, формально, тобто «на папері», у шести областях як на обласному, так і на районному рівнях уже створено аналогічні коаліції між «Нашою Україною» і Партією регіонів. Вона підкреслила, що, крім того, відбулося 57 спільних кадрових голосувань за участю цих політичних сил, що «призвело до формування КНУРівської влади». «Це є план, це є тенденція, щоб привчити суспільство до думки, що така коаліція можлива», - вважає вона.

На думку лідера БЮТ, коаліція з «Регіонами» може створюватися лише під гаслом: «гроші є і за них потрібно боротися».

Ю.ТИМОШЕНКО звинуватила мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у тому, що він сьогодні під час проведення сесії міської ради «на око рахував голоси», зокрема, під час виборів членів лічильної комісії. Вона вважає такі дії неприпустимими.