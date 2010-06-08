У БЮТ кажуть, що поки Янукович був на Афоні, Росія поставила нас на лічильник

У БЮТ критикують Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за невідстоювання українських інтересів під час поїздки до Греції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, народний депутат України, міністр енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА наголосив, що “поїздки ЯНУКОВИЧА чи то в Стамбул, чи то в Грецію, його перемовини не дають для України жодних преференцій, а росіяни ти часом вже поставили нас на лічильник», оскільки домовилась з греками про будівництво “Південного потоку”.

Він вважає, що останні міжнародні переговори, які відбулися в Греції, продемонстрували, що Росія у питанні транспортування газу “повністю нехтує потенціалом України і фактично перестала сприймати нас як незалежну країну”. О.ГУДИМА зазначив, що “всі стратегічні рішення приймаються ззовні і доводяться до відома ЯНУКОВИЧА, який, замість реального захисту країни, займається приватним туризмом”. За словами депутата, “всі розуміють, що “Південний потік” є абсолютно нелогічним, оскільки українська газотранспортна система, за умови модернізації, дасть додатково 60 млрд. пропускної здатності, де росіяни могли б мати частину активів при добудові трубопроводу Богородчани-Ужгород”. “Але Росія має свою стратегію, а ЯНУКОВИЧ є її провідником і виконавцем в Україні», - наголосив О.ГУДИМА.

За словами депутата, якщо В.ЯНУКОВИЧ вважає “свою бездарну поїздку до Греції успіхом, то це може означати тільки одне: питання про будівництво “Південного потоку” було погоджене”. Тоді стає зрозумілим, чому “такий очевидний карколомний зовнішньоекономічний провал, який завдає непоправної шкоди Україні, для ЯНУКОВИЧА є досягненням», сказав О.ГУДИМА.

Народний депутат України Олег ЛЯШКО (фракція БЮТ) вважає, що В.ЯНУКОВИЧ, перебуваючи в Греції, “пальцем не ворухнув, щоб захистити національні інтереси України”. За його словами, виникає питання, чому Президент України, “перебуваючи одночасно з російською делегацією в Греції, нічого не зробив, щоб якимось чином вплинути на перебіг переговорів, які прямо зачіпають інтереси України”. Він додав, що “цією угодою в України відбирають частку газу, що транспортується в Європу – 35%, а Президент собі молиться на Афоні і мовчить!”.

О.ЛЯШКО наголосив, що “у даній ситуації найстрашніше навіть не те, що В.ЯНУКОВИЧ здійснює приватні туристичні поїздки, а те, що, перебуваючи в безпосередній близькості до місця підписання угоди між Росією і Грецією про будівництво газопроводу в обхід України, гарант навіть не намагався відстояти українські інтереси”. “Це ще гірше, ніж приватний туризм за кошти держбюджету, бо мова йде про чергову здачу національних інтересів”, - додав депутат від ІБЮТ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік».

7 червня в Москві ВАТ «Газпром» і компанія DESFA S.A. (Hellenic Gas Transmission System Operator S.A.) підписали статут спільної проектної компанії (СПК) South Stream Greece S.A, що створюється на паритетних засадах «Газпромом» і DESFA S.A. для реалізації грецької ділянки проекту «Південний потік».

8 червня міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що будівництво газопроводу «Південний потік» становить загрозу національним інтересам України в енергетичній сфері.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ 6-7 червня перебував у Греції з візитом. Газета «Сегодня» 7 червня відзначила: «Вихідні Віктор ЯНУКОВИЧ провів в охопленій кризою Греції. Він зустрівся з Президентом країни Каролосом ПАПУЛЬЯСОМ. Про підписання якихось домовленостей не повідомляється. Мабуть, головною метою поїздки ЯНУКОВИЧА до Греції було сходження на гору Афон, для чого після зустрічі з ПАПУЛЬЯСОМ Президент відправився до міста Салоніки...». За інформацією видання, В.ЯНУКОВИЧ «регулярно відвідує святу для православних гору - він був там і напередодні виборів-2004, і під час передвиборної кампанії-2010. В останній візит у жовтні 2009 р. тоді ще кандидату в президенти старці з Афонського монастиря подарували чорний браслет-оберіг, який він носить на правій руці і обіцяє не знімати все життя».