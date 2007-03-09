Раїса Богатирьова подарувала донецьким школам книги Шевченка

Лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА до річниці з дня народження Тараса Шевченка подарувала п’ятдесят одній школі Донецька книги Т.Шевченка “Кобзар”.

Про це УНІАН повідомила речник фракції Партії регіонів Людмила ХАРІВ з посиланням на Р.БОГАТИРЬОВУ.

Приймаючи подарунок, директор донецької гімназії №72, викладачка української мови Надія ГРОМАК наголосила, що “духовна спадщина Великого Кобзаря стане настольною книгою для донецьких юних шукачів української слави і їхніх батьків, багато з яких бережно тримають в скринях старі українські вишиванки”.

“Ми, всі українці, маємо об’єднатись навколо нашої спільної духовної та історичної спадщини. І не забувати слова сподвижника української ідеї, який, відстоював її від наруги не тільки чужинцями, але й своїми псевдопатріотами і часто писав прекрасною російською мовою, кажучи: „чужого навчайтесь, та свого не цурайтесь”, - наголосила вона.