Державній міграційній службі залишилося «жити» до середи?

У найближчу середу Адміністрація Президента планує повністю ліквідувати Державну міграційну службу, не зважаючи на те, що створення подібного органу передбачено в Плані дій Україна-ЄС.

Про це пише газета "Дзеркало тижня" (№22 (802) від 12 - 18 червня 2010 року), посилаючись на власні джерела.

З даними видання, фахівці Державної міграційної служби обіцяють, що в разі її повноцінного функціонування вона могла б поповнювати бюджет близько трьома мільярдами гривень кожні півроку.

За інформацією видання, усі підрозділи цієї служби будуть повернені до складу департаменту МВС і до Державного комітету в справах національностей та релігії. Згідно з листом, що отримало «ДТ» від апарату заступника голови АП Олени ЛУКАШ, Президент змінив довгострокову урядову програму.

Згідно з документом, МВС вирішило створити в своєму складі цивільний орган з управління міграційною політикою. “Основна аргументація - міграційні служби багатьох країн підпорядковуються МВС. У документі немає ні слова про цілі і завдання міграційної політики, немає ніяких економічних показників. Логіка суто бюрократична - оскільки ДМС до цих пір не отримала штатний склад і приміщення (оскільки їх до цих пір не передає МВС), це означає, що служба не може впоратися з організаційними питаннями і треба передати її функції назад, а саму службу потрібно ліквідувати”, - зазначає газета.

Згідно з офіційними даними, представленими уряду фахівцями Державної міграційної служби України, у разі введення з другої половини 2010 року повноцінного функціонування ДМС і ухвалення пакета законодавчих актів, спрямованих на забезпечення міграційної політики в Україні, надходження до бюджету за шість місяців можуть становити близько трьох мільярдів гривень, що в три-чотири рази перевищує нинішні доходи скарбниці з усіх відомств, які зараз відповідають за різні аспекти в сфері міграції.

У Плані дій Україна-ЄС є пункт щодо створення в Україні спеціального органу в сфері міграції. У рамках даного плану, в 2007-му році ухвалою прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА для системного вирішення проблем міграційної політики була створена Державна міграційна служба.