Януковичу нагадали, щоб звання керівникам МВС цього року не давав

Міністр внутрішніх справ опозиційного уряду, народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Геннадій МОСКАЛЬ направив Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та міністру внутрішніх справ Анатолію МОГИЛЬОВУ депутатське звернення, в якому нагадує, що присвоювати в цьому році вищі військові або спеціальні звання протизаконно, оскільки переважна більшість новопризначених осіб ще не відслужили року на своїх посадах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народної самооборони".

У своєму зверненні Г.МОСКАЛЬ зазначає, що згідно з Указом Президента України № 616 від 17 серпня 2009 року «Про порядок присвоєння вищих військових звань, вищих спеціальних звань і класних чинів», особа, призначена на посаду, за якою передбачено граничне вище спеціальне звання, може бути представлена до присвоєння відповідного вищого спеціального звання чи військового звання не раніше, ніж через рік перебування на відповідній посаді, а також після закінчення передбаченого законодавством терміну перебування у відповідному званні, яке вона має.

«Чергове вище спеціальне звання, або військове звання може бути присвоєно особам начальницького складу, військовослужбовцям і працівникам правоохоронних органів тільки після дворічного терміну перебування у відповідному вищому спеціальному або військовому званні», - наголошує депутат.

Також він вказує, що цей Указ передбачає, що Президент України присвоює вищі спеціальні і військові звання, як правило, напередодні Дня Незалежності України або до відповідних професійних свят.

«Оскільки всі особи, які мали вищі спеціальні звання в органах внутрішніх справ України, з займаних посад звільнені, а призначені нові особи (призначення відбулось у березні 2010 року) до Дня Незалежності України не будуть мати одного року перебування на даних посадах, прошу утриматися від присвоєння вищих військових звань або вищих спеціальних звань в системі МВС України», - наголосив Г.МОСКАЛЬ. Зважаючи не вищевикладене, продовжив він, з урахуванням вимог законодавства України, питання про присвоєння вищих військових звань, вищих спеціальних звань може бути піднято не раніше серпня 2011 року (напередодні Дня Незалежності України).

На завершення Г.МОСКАЛЬ зазначив, що якщо цього року порядок присвоєння вищих військових звань, вищих спеціальних звань буде порушено, то громадськістю це буде розглядатися, як факт корупції.