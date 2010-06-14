Янукович запропонував Росії й Казахстану «побудувати на трьох»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна готова стати співвласником заводу з виробництва ядерного палива в Росії.

Про це Глава держави повідомив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

«Ми зараз ведемо переговори між Україною, Казахстаном і Росією. Казахстан є акціонером будівництва заводу в Росії, у місті Ангарську. Ми готові бути засновником цього товариства, і співвласниками заводу в Ангарську», - сказав Президент.

Він зауважив, що саме цей завод поки буде постачати ядерне паливо в Україну.

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна запропонувала Казахстану та Росії побудувати «на трьох» завод з виробництва ядерного палива на території України.

«По-перше, Україні одній важко його побудувати, по-друге, ми зацікавлені, щоб ми були акціонерами й співвласниками заводу, який в майбутньому буде постачати ядерне паливо не тільки на українські ядерні блоки, а й буде постачати це паливо в Європу», - наголосив Президент.