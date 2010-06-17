Парламент Криму просить забрати у Шухевича звання Героя

Верховна рада Криму звертається до Конституційного Суду України з проханням перевірити конституційність указу тодішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння командиру Української повстанської армії Роману Шухевичу звання Герой України (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження подання в КС проголосували 82 з 94 депутатів, присутніх сьогодні на засіданні кримського парламенту. Загалом у парламенті автономії 100 депутатів.

«Шухевич ніколи не був громадянином України, і його можливі заслуги не можуть бути пов`язані із становленням і розвитком незалежної України, відповідно, йому не може бути присвоєне звання Героя України», - вважають депутати.

У зверненні до Конституційного Суду парламентарії посилаються на закон про державні нагороди і статут звання «Герой України». Депутати відзначають, що звання «Герой України» присвоюється громадянам України за видатний героїчний вчинок або видатні трудові досягнення і не присвоюється за заслуги, які мали місце у минулому і не пов`язані із становленням і розвитком незалежної України.

В.ЮЩЕНКО присвоїв Р.Шухевичу звання Герой України (посмертно) в жовтні 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, кримський парламент у лютому просив КС визнати неконституційним указ В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру Організації українських націоналістів Степану Бандері звання Герой України.

Конституційний Суд навесні відмовився відкривати провадження через невідповідність подання Верховної ради Криму вимогам, передбаченим Конституцією і законом про КС.