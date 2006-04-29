Степан Бульба не залишить полтавчан
16:24, 29 квітня 2006Політика
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Губернатор чи перший секретар обкому - все одно начальник
Губернатор Полтавської області Степан БУЛЬБА обіцяє лобіювати інтереси області, працюючи в парламенті.
Про це губернатор заявив журналістам.
«Я піду до парламенту, проте за область не забуду. Я є першим секретарем обкому Соцпартії і відповідальний від фракції соціалістів за Полтаву, тому щонеділі буду в області і впевнений, що співпраця з новою владою триватиме. У парламенті я зможу доповнити можливості облдержадміністрації», - сказав С.БУЛЬБА.
Нагадаємо, 28 квітня губернатор Полтавської області С.БУЛЬБА заявив, що піде у відставку і працюватиме в парламенті.
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