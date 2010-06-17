Янукович підтримав традицію - вибори після збору врожаю

Янукович підтримує 31 жовтня як дату місцевих виборів і вважає, що вони мають відбутись за змішаною системою

Суми. 17 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підтримує 31 жовтня як дату проведення виборів до місцевих органів самоврядування і вважає, що вони мають відбутись за змішаною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції у Сумах.

«Я вважаю, що ми повинні дотримуватись законів і Конституції, а тому саме в 2010 році мають відбутися вибори», - сказав глава держави.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи підтримує він дату 31 жовтня, Президент відповів ствердно, додавши, що, зазвичай, всі вибори проводились восени, коли був вже зібраний врожай.

Більше того, В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що з проведенням місцевих виборів не потрібно затягувати, оскільки «депутати місцевих рад сьогодні не працюють – вони сидять на чемоданах, їх термін закінчився».

Президент переконаний, що вибори депутатів до місцевих органів влади, які, на його думку, мають відбутись за змішаною системою – 50% - за списками партій, 50% - за мажоритарною системою – підвищать ефективність їх роботи, оскільки дозволять залучити до місцевих рад активних та ефективних людей.