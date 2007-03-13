Герман чекає запрошення від Ющенка

Народний депутат України Ганна ГЕРМАН сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО обов’язково проведе зустріч з представниками коаліції.

Про це йдеться у коментарі Г.ГЕРМАН з приводу вчорашньої зустрічі глави держави з опозицією, переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів.

На думку депутата, “глава держави знову демонструє, що він є Президентом однієї частини України. Якби це було не так, сьогодні на Банкову були б запрошені і представники парламентської більшості. Я підкреслюю – більшості, правлячої більшості у легітимно обраній Верховній Раді”.

На переконання Г.ГЕРМАН, “якщо Президент занепокоєний ситуацією в державі, він обов’язково повинен спілкуватися з усіма провідними політичними силами. І, в першу чергу, – з правлячою коаліцією, адже саме вона несе політичну відповідальність за стан справ у державі”. “Якщо ці справи підуть ніяк – не потрібно буде жодних референдумів, жодних зустрічей з опозицією на Банковій. Народ дуже швидко, без жодних стимуляторів з боку, відреагує на політику чинного уряду, а отже і політичних сил, які сформували його”, - вважає депутат.

Тому Г.ГЕРМАН висловила думку, що антикризовій коаліції слід очікувати від Президента запрошення на таку ж зустріч. “І він може абсолютно певним, що коаліція на таку пропозицію обов’язково відгукнеться”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, учора, 12 березня, фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило за участю Президента України В.ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.