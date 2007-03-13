Президент звільнив Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Юрія ЛУЦЕНКА з посади свого радника.

Відповідний указ від 12 березня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО призначив Ю.ЛУЦЕНКА радником Президента України 4 грудня 2006 року.

9 березня у Львові лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що написав заяву про звільнення з посади радника Президента.

Коаліція неодноразово закидала Ю.ЛУЦЕНКУ, що він як радник глави держави не має права займатися політичною діяльністю.