Опозиція поставила більшості 17 вимог

Парламентська опозиція вимагає від антикризової коаліції виконання 17 вимог.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на засіданні Верховної Ради лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, в цих 17 вимогах передбачається наведення порядку з тарифами, підвищення заробітних плат і пенсій, прийняття нової Конституції, припинення прийняття лобістських законів.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що ці «17 умов є ультиматумом цій владі», і якщо антикризова коаліція не прийме ці вимоги, то «ми будемо діяти адекватно».

Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала слова голови ВР Олександра МОРОЗА щодо збільшення антикризової коаліції до 300 народних депутатів. За її словами, антикризова коаліція почала «ретельнішу роботу з депутатами - залякують їх дітей, пропонують хабарі і на базі цього збираються сколотити компашку в 300 голосів». Як наслідок - «міняти Конституцію, приймати без права вето Президента всі закони. Це є, практично, система державного перевороту», - сказала лідер БЮТ.

У відповідь О.МОРОЗ підкреслив, що будь-які зміни до Конституції мають бути здійснені «тільки в межах і за правилами, визначеними самою Конституцією».

Він підкреслив, що «цю новацію (йдеться про підкуп народних депутатів антикризовою коаліцією -УНІАН) я вперше чую”.

«Звичайно, треба мати уявлення і фантазію, щоб це говорити», зазначив О.МОРОЗ.

Він процитував нібито слова Ю.ТИМОШЕНКО про те, що вона вербуватиме народних депутатів із антикризової коаліції для переходу в опозицію.

За словами О.МОРОЗА, коли він говорив про 300 народних депутатів, які працюватимуть в парламенті, то мав на увазі тих, «нормально орієнтованих на роботу парламенту депутатів, які входять до опозиції». Йдеться «якраз про тих толкових розумних людей, яким обрид деструктив, обридли постійні конфронтації, які абсолютно нічого не дають для суспільства, для держави, для парламенту зокрема», - наголосив О.МОРОЗ.

Він підкреслив, що «хотів би заспокоїти - парламент витримає всі ці випробування і після цих спланованих неадекватних катаклізмів значна частина депутатів, які втомилися від такого деструктиву, приєднаються до коаліції і будуть працювати, в тому числі над змінами до Конституції».

Як повідомялв УНІАН, 12 березня фракції «Наша Україна» і БЮТ на спільному засіданні, яке проходило у Секретаріаті Президента за участю глави держави Віктора ЮЩЕНКА, ухвалили заяву про спільні дії і вимоги до антикризової коаліції.

Серед головних вимог до "антикризовиків” є формування конституційної комісії поза межами парламенту і винесення на всеукраїнський референдум питання про форму державного правління в Україні; питання захисту зовнішньополітичного курсу України; необхідність повернення провідної ролі Президента у питаннях зовнішньої політики і негайне призначення міністра закордонних справ; звільнення з посад міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, а також негайне призначення голови СБУ; перепорядкування внутрішніх військ МВС Президенту та інше.

Крім того, серед вимог - розірвати злочинний зв`язок бізнесу і влади та перейти на прямі (без посередників) угоди з Російською Федерацією, Туркменістаном, Казахстаном, Узбекистаном щодо забезпечення України природнім газом.