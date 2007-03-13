Мороз не може додзвонитися до Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ має намір запропонувати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ зустрітися разом з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕНМ і розглянути комплекс питань, які порушує опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту.

За його словами, ця зустріч необхідна для того, «щоб зняти абсолютно штучно збудоване напруження».

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що йому не вдалося вийти на зв’язок з Президентом України, оскільки він зараз перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.

В той же час голова ВР пообіцяв, що сьогодні обов’язково поговорить з ним з цього приводу.

О.МОРОЗ сказав, що антикризова коаліція готова розглядати будь-які законопроекти, що вноситиме опозиція, але поки що, крім заяв, таких законопроектів внесено небагато.

За його словами, зареєстровані тільки законопроекти, що стосуються Вищої ради юстиції, щодо заборони експорту зерна, про призначення членів Центральної виборчої комісії і про зміни до Цивільного процесуального кодексу.

У відповідь на заяву В’ячеслава КИРИЛЕНКА про те, що антикризова коаліція ставить під сумнів легітимність Президента, О.МОРОЗ зазначив: «Ні в кого не виникає сумнівів, що Президент найбільш легітимна фігура в Україні, бо він вибирався прямими виборами, і це ніхто не ставить під сумнів, але давайте працювати».

О.МОРОЗ стверджує, що нині в парламенті, незважаючи на будь-які домовленості, все відбувається за сценарієм, про який він розповів перед засіданням Погоджувальної ради.

Він вислови жаль, що в сесійній залі реалізується сценарій, задуманий не в парламенті.

Представники фракцій «Наша Україна» та БЮТ послухали цей виступ голови ВР, а потім пішли з сесійної зали парламенту.

На даний час антикризова коаліція продовжує працювати, і вже ухвалила в першому читанні проект закону про амністію, за який проголосували 232 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перед засіданням Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ спрогнозував, що опозиція розробляє сценарій, щоб після Погоджувальної ради на двох рядах, де сидять народні депутати від фракцій БЮТ і «Наша Україна» розкласти прапори, і після цього два тижні не брати участі у пленарних засіданнях.

За словами О.МОРОЗА, потім ці фракції планують закликати В.ЮЩЕНКА ветувати всі закони, прийняті парламентом без їхньої участі.

О.МОРОЗ припустив, що на підставі всього цього Президентові буде запропоновано видати указ про розпуск парламенту.

Голова ВР висловив переконання, що Президент України як гарант дотримання Конституції на такі кроки не піде. За його словами, для всіх цих дій у опозиції немає жодних підстав.