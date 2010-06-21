Азаров запросив журналістів до свого клубу

22 червня о 12.00 прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ проведе зустріч з представниками регіональних ЗМІ – учасниками засідання прес-клубу фонду «Журналістська ініціатива».

Як повідомляє Урядовий портал, планується, що у зустрічі також візьмуть участь віце-прем’єр-міністри та міністр Кабінету міністрів.

До участі у заході запрошуються журналісти центральних, зарубіжних, регіональних ЗМІ.

Зустріч пройде у Клубі Кабінету міністрів (вул. Інститутська, 7).

Реєстрація учасників здійснюватиметься до 11.30.

Акредитація проводиться сьогодні до 17.00 за телефонами: 256-66-32, 256-75-82, 256-75-81.