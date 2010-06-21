Леся Гонгадзе просить звільнити Україну від гри у кості

Мати загиблого журналіста Георгія Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ досі не вірить, що “таращанське тіло” належить її сину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я не можу поховати чужу дитину як свою власну”, - сказала вона.

Також Л.ГОНГАДЗЕ висловилась за те, щоб були зняті пам’ятники її сину: “Хай пам’ятники Гії знімуть, тому що аморально”. За її словами, усе це є грою, яка “називається ритуально-розважальні забави”.

Л.ГОНГАДЗЕ закликала політиків не спекулювати на пам’яті її сина. “Пора дати Україні спокій, народові, який живе 10 років у тому серіалі жахів, і вже звільнити Україну від тієї гри у кості, і нехай політичні сили на цьому не піаряться, не ходять на ці символічні могили”, - наголосила мати журналіста.

Як повідомлялось, сьогднішня зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Л.ГОНГАДЗЕ відбулась без преси.

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН пояснила, що Л.ГОНГАДЗЕ висловила відповідне бажання.

7 червня Л.ГОНГАДЗЕ заявила, що хоче зустрітися з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ та обговорити з ним розслідування справи про вбивство її сина.

Востаннє до прокуратури Л.ГОНГАДЗЕ їздила три місяці тому, коли отримала зразки таращанського черепа для приватної експертизи. Відтоді жодних повідомлень і дзвінків від слідчих не було, сказала мати журналіста.

Про якісь зрушення у розслідуванні їй нічого не відомо, сказала Л.ГОНГАДЗЕ, коментуючи нещодавні заяви доповідачів ПАРЄ. Наприкінці минулого тижня ті повідомили для преси, що у Генеральній прокуратурі України їм пообіцяли, що «буквально днями до відома широкої громадськості буде донесено, хто стоїть за цим злочином».

Мати журналіста сумнівається, що будуть названі прізвища. Чекати на сенсацію не слід, зазначила вона. Л.ГОНГАДЗЕ вкотре наголосила, що все залежить насамперед від Президента, тому вона має намір зустрітися з ним. «Я хочу потрапити до Президента і переговорити з ним, аби поставити крапку в цій справі. У мене є свої висновки і секрети з Генпрокуратурою, які я розголошувати не можу. Сподіваюся, що Президент дослухається до моїх пропозицій і висновків, бо вже 10 років минуло», - сказала Л.ГОНГАДЗЕ.

Вона додала, що свого часу зустрічалася з Президентом Леонідом КУЧМОЮ, неодноразово - з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, але з В.ЯНУКОВИЧЕМ зустрічей ще не було.